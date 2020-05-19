Опубликовано видео с сотнями застрявших на границе России и Китая грузовиков

На пограничном пункте Пограничный-Суйфэньхэ застряли почти 300 грузовиков после того, как Китай установил более строгий контроль на КПП в связи с пандемией коронавируса. В день разрешен проезд всего 30 грузовиков.

Строгий контроль установлен еще на прошлой неделе из-за того, что у одного из водителей заподозрили коронавирус. Изначально количество грузовиков, которые могут проехать в Китай, было сокращено до 10, но с 18 мая границу разрешено пересекать 30 фурам, сообщает Ruptly, публикуя видео с пограничного пункта.

Отмечается, что некоторые водители провели несколько дней в КПП.

По данным правительства Приморского края, около 280 автомобилей ожидают пересечения границы.

Ранее СМИ сообщили, что более 108 млн жителей провинций Цзилинь и Ляонин с 18 мая отправлены на карантин из-за 34 новых случаев коронавируса. Эпицентром новой вспышки стал город Шулань.