Россия помогла британцу вернуться домой из Северной Кореи

Посольство Великобритании рассказало о помощи России в возвращении британца из Северной Кореи, а также сообщило о помощи гражданину России в возвращении через Лондон.

«МИД Великобритании также помог гражданину России с корабля Sliver Shadow вернуться домой через Лондон. МИД России, в свою очередь, помог гражданину Великобритании вернуться из Северной Кореи домой через Россию», – передает РИА «Новости» сообщение британского посольства.

Как уточнили специалисты ведомства, на сегодняшний день посольство Британии в России помогло вернуться домой более 70 гражданам Великобритании.

Ранее граждане Украины, Белоруссии и Казахстана обратились в российское посольство в США с просьбой посодействовать с эвакуацией.

Также представитель МИД России Мария Захарова заявила, что к наиболее сложным для эвакуации россиян стран относятся Черногория, Филиппины и Молдавия.