Застрявшие в США иностранцы попросили помощи у России

Граждане Украины, Белоруссии и Казахстана обратились в российское посольство в США с просьбой посодействовать с эвакуацией, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Предстоит сделать еще многое. Так, мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана, Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями», – говорится в его заявлении на странице дипмиссии в Facebook.

Антонов отметил, что ранее авиакомпания «Аэрофлот» вывезла из Нью-Йорка в Россию 369 пассажиров.

«Такой загрузки самолета мы раньше не видели, и это своеобразный рекорд для нас. Со своей стороны, мы постарались сделать для этого все возможное. Заблаговременное информирование о формировании рейса из Нью-Йорка позволило решить целый ряд проблем без спешки, а нашим соотечественникам – вовремя добраться до аэропорта», – подчеркнул посол.

По его словам, пассажирами рейса стали 40 человек из так называемого гуманитарного списка. В него входят россияне, находящиеся в сложной жизненной ситуации, проходившие в США лечение и реабилитацию, имеющие инвалидность и пожилые люди.

Ранее глава портала «Авиа.ру» Роман Гусаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД поделился мнением, что международное авиасообщение будет возобновлено не раньше весны следующего года.

В Росавиации также сообщили, что за апрель рынок авиаперевозок в России сократился практически на 92%.

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