Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов, превысив уровень в 2700 пунктов впервые с 30 апреля.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи прибавил 0,3% и достиг отметки 2702,34 пункта, передает ТАСС.

Индекс РТС также поднялся на 0,3%, до 1171,43 пункта.

По данным на 10.08 биржевые индексы демонстрировали положительную динамику – индекс Мосбиржи рос на 0,9%, до 2717,43 пункта, РТС – на 1,2%, до 1182,28 пункта.