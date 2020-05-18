Избивший позировавшую с голой грудью в метро девушку избежал уголовного дела

Мужчина, избивший девушку в московском метро за то, что она согласилась «показать грудь для фото», избежал уголовного дела, сообщила подруга потерпевшей Карина Графенберг.

Девушка опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» постановление МВД, в котором сказано, что в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием состава преступления.

В феврале Графенберг рассказала, что мужчина избил ее подругу в московском метро за то, что она согласилась «показать грудь для фото» молодому человеку.

Сообщалось, что к подруге Графенберг «подошел познакомиться молодой человек» и сел рядом. Он попросил девушку показать грудь для фото и та согласилась. Знакомый молодого человека возмутился поведением девушки, начал оскорблять ее и требовать, чтобы она вышла из вагона.

Получив отказ, возмущенный мужчина подошел к девушке и стал бить ее кулаком в лицо. Графенберг попыталась остановить его, но тоже пострадала.