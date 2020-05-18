Испытания вакцины от коронавируса начались на добровольцах в России

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18 мая, понедельник | Последнее обновление — 15:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Китай пообещал выплаты пострадавшим от коронавируса странам
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«Северному потоку – 2» придется искать новые лазейки
Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»
«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии
Впадающего в маразм Байдена может спасти чудо-женщина
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Импортозамещение в ИТ зашло в тупик
Лев Матвеев, председатель совета директоров «СёрчИнформ», основатель комитета по информационной безопасности РУССОФТ
Главная цель – повышение конкурентоспособности российской ИТ-продукции на мировом рынке – пока не достигнута. Если говорить о причинах кратко, то отечественные разработчики часто продают в России то, что за границей бесплатно. Подробности...
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Эпидемия показала, кто чего стоит
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нет надежды на дизайнера и на главу управы. Нет надежды на радфемку и, прости господи, урбаниста. Медсестры, врачи – вся структура здравоохранения – вот что оказалось действительно по-настоящему важным. Подробности...
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Как либералы уничтожили советскую компьютерную программу
Владимир Можегов, публицист
17 мая отмечается День рождения интернета. Однако интернет вполне мог иметь русское название, а его разработчики носить русские имена. Хороший день для того, чтобы рассказать – почему этого не произошло. Подробности...
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Москвичи массово вышли на работу
В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человекПодробности...
В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы
Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах РоссииПодробности...
Как Европа выходит из самоизоляции
Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маскиПодробности...
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