Вакцину от коронавируса успешно протестировали в Израиле

Израильский институт биологических исследований в городе Нес-Ционе успешно завершил клинические испытания вакцины против COVID-19 на грызунах, сообщили СМИ.

Во время испытаний вакцинировали 50% грызунов лаборатории института. Затем животные были инфицированы коронавирусом нового типа. Привитые животные остались здоровы, а не привитые заразились COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на 12-й телеканал израильского телевидения

Скоро институт приступит к следующему этапу испытаний – на других животных, а затем – на человеке. Если исследование пройдет по плану, то вакцина против вируса будет готова через год или даже раньше.

В минувшие выходные минобороны Израиля объявило, что институт подал патент на восемь типов антител к коронавирусу, которые будут использованы в разработке препарата для лечения COVID-19.

Над созданием вакцины против коронавируса также работает израильская компания MIGAL. В прошлом месяце сообщалось, что ее ученые начнут тестировать вакцину против коронавируса COVID-19 на людях уже в начале лета.

Напомним, в субботу в Канаде разрешили проведение клинических испытаний вакцины против коронавируса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД