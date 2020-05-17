«Евровидение–2021» решили провести в Роттердаме

Музыкальный международный песенный конкурс «Евровидение–2021» проведут в Роттердаме, сообщил Европейский вещательный союз.

В рамках шоу «Европа зажигает свет» организаторы заявили: «И даже если это сложно, мы все равно расскажем свою историю, чтобы открыться миру, показать уважение, любить», – передает ТАСС.

«Вместе мы прорвемся так или иначе. Это случится, мы откроемся миру», – говорится в ролике с логотипом «Песенный конкурс Евровидение. Роттердам–2021».

Конкурс хотели провести в Роттердаме в мае 2020 года, но «Евровидение–2020» пришлось отменить из-за распространения коронавируса. При этом российская группа Little Big считалась одним из фаворитов.

Вместо конкурса в 2020 году организаторы устроили музыкальное онлайн-шоу «Европа зажигает свет».

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