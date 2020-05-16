Онищенко разъяснил спорный вопрос с необходимостью перчаток

Перчатки нужно использовать в поездках на общественном транспорте, в магазине можно обойтись и без них, заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Ездить в метро – только в перчатках! А в магазин в шаговой доступности – можно и без них», – заявил Онищенко «Комсомольской правде».

Чтобы обезопасить себя, нужно брать с собой спиртовые салфетки или гель для дезинфекции рук. Этими же средствами можно обрабатывать дверные ручки, ручки корзины и другие поверхности.

«Если вы едете на работу в автобусе или троллейбусе, потом спускаетесь по эскалатору в метро, потом едете в вагоне – тут они [перчатки] бы не помешали, конечно», – добавил депутат.

По его словам, перчатки нельзя стягивать с кончиков пальцев, а нужно выворачивать их наизнанку при снятии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице нет требования по обязательному ношению масок и перчаток на улице. В соцсетях пользователи возмутились новым правилом некоторых ритейлеров не пускать клиентов без масок и перчаток. Пользователи жалуются, что их не пускают в магазины без этих защитных средств, а некоторые грозят, что перестанут посещать эти торговые точки даже после отмены всех ограничений, связанных с коронавирусом.

Напомним, ношение масок и перчаток в общественном транспорте в Москве сделали обязательным с 12 мая.

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