Премьера Новой Зеландии не пустили в кафе из-за ограничений по коронавирусу

В Новой Зеландии премьера страны Джасинду Ардерн и ее жениха Кларка Гейфорда не пустили в кафе из-за введенных в стране новых ограничений по коронавирусу, пишут СМИ.

Ардерн попробовала зайти в кафе Olive, но ей отказали, потому что заведение было переполнено, сообщил очевидец в соцсетях, передает РИА «Новости».

Гейфорд пояснил, что заранее не забронировал место, поэтому несет за это ответственность. Сотрудники кафе догнали премьера и ее жениха на улице, когда освободилось место, и предложили вернуться.

Владелец кафе сообщил газете New Zealand Herald, что менеджер отказала премьеру и ее жениху, но пригласил их обратно, когда столик освободился.

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