Синоптики объяснили резкое похолодание в России

Резкое похолодание в европейской части России произошло из-за пришедших из Арктики воздушных масс, сообщила завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Погода будет отставать от календаря на две-три недели, пояснила Паршина, передает РИА «Новости». В северных регионах страны может даже выпасть снег и возможны ночные заморозки.

Холодные воздушные массы в европейской части могут продержаться минимум до середины следующей недели, отметила специалист Гидрометцентра.

При этом Москва и Подмосковье окажутся в теплой части североатлантического циклона, что не вернет их к климатической норме, но температура немного вырастет.

В субботу в столице ожидается 13-15 градусов тепла, пройдет небольшой дождь. В Подмосковье температура будет держаться на уровне 11-16 градусов.

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