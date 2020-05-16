Турция открывает въезд россиянам для лечения

Гражданам более 30 стран, в том числе России, с 20 мая будет разрешено пересекать границу Турции с целью прохождения лечения в медучреждениях, сообщили местные власти.

Решение было принято правительством республики в рамках мер по упрощению карантина по коронавирусу, передает агентство Anadolu.

Помимо граждан России, разрешение действительно для граждан еще 30 стран – Азербайджана, Греции, Казахстана, Украины, Узбекистана, Грузии, Туркмении, Молдавии, Киргизии, Германии, Великобритании, Нидерландов и других.

Определен перечень услуг, которыми смогут воспользоваться больные: ортопедия, травматология, общая хирургия, детская хирургия, урология, глазные заболевания, кардиология, онкология, нейрохирургия, гематология, репродуктивная терапия, трансплантация органов и костного мозга.

Пересекать границу смогут лишь пациенты с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Информация обо всех иностранцах, желающих пройти лечение в Турции, будет сначала размещаться в Международной системе медицинского контроля, и после получения предварительного подтверждения будет выдаваться разрешение на лечение в турецких медучреждениях.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД