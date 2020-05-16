Стритрейсеры устроили нелегальные гонки в Коммунарке

Полиция устанавливает водителей, участвовавших в нелегальных гонках в районе Коммунарка в Новой Москве.

«Сотрудники полиции изучают видео, размещенное в сети интернет. Устанавливаются водители, принимавшие участие в несанкционированном мероприятии и его организаторы», – приводит РИА «Новости» слова начальника пресс-службы столичного главка МВД Владимира Васенина.

Отметим, что ранее в Telegram-каналах появилось видео, как стритрейсеры устроили гонки на проезжей части в районе Коммунарки. В полицию обратились водители автобусов, которые не могли проехать по маршруту.

По словам Васенина, нарушители в случае установления вины будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.