Памятная табличка в честь Героя России летчика Филипова установлена в Идлибе

В сирийской провинции Идлиб установлена памятная табличка в честь героически погибшего летчика российских ВКС Романа Филипова, сообщают информационные агентства.

Табличка установлена на камне, из-за которого он в последние минуты жизни отстреливался от террористов. На камне видны следы от пуль террористов. Камень стоит на небольшом холме посреди оливковой рощи, передает ТАСС.

На табличке выгравировано на русском и арабском языках: «Здесь 3 февраля 2018 года принял последний бой Герой Российской Федерации майор Филипов Роман Николаевич. Вечная память и слава».

После того, как табличка была установлена, военнослужащие России и Сирии возложили к ней цветы.

Сослуживец Филипова Александр Погорельский привез к камню пилотку, которую по традиции, «чтобы вернуться», оставил ему Филипов перед командировкой.

«Вот я сейчас ее привез сюда. Вернуть ему», – сказал Погорельский, добавив, что Филипов «с самых лейтенантстких своих лет показал себя очень толковым специалистом как летчик». Он всегда был жизнерадостным человеком, даже в трудные для российской армии времена не ушел из войск.

Полковник сирийской армии Рами Маваз заявил, что кровь Филипова «перемешалась с землей» Сирии.

«У меня нет слов, чтобы точно выразить то, что мы сейчас чувствуем», – сказал он, отметив, что сирийцы «всегда ощущают безопасность, когда слышат в небе звук самолета, и знают, что российская авиация прикрывает с воздуха».

«Спасибо России, спасибо вашей армии, спасибо Роману за все, что они сделали ради нас», – сказал Маваз.