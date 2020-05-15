Россиян предупредили о мошенничестве с выплатами семьям с детьми

В России появились сайты-мошенники, которые предлагают получить выплату единовременного пособия для семей с детьми от трех до 16 лет, сообщает стопкоронавирус.рф.

«Внимание! В интернете появились сайты-мошенники, предлагающие быстро получить выплаты на детей в 5 и 10 тыс. рублей», – сообщается в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф.

Россиян объяснили, что подать дистанционное заявление на выплаты в 10 тыс. рублей на детей от трех до 16 лет можно до 1 октября только на портале Госуслуг. Также рекомендуется обратить внимание на правильное написание адреса.

Также отмечается, что дистанционное заявление на выплаты в пять тыс. рублей на ребенка до 3 лет можно подать до 1 октября в личном кабинете на портале Госуслуг и на сайте ПФР.

Стопкоронавирус.рф напоминает, что официальный портал Гослуслуг и сайт ПФР никогда не запрашивает данные банковской карты, пин-код или CVV код карты.

Ранее президент Владимир Путин раскритиковал работу Министерства связи из-за того, что портал госуслуг не выдержал нагрузки и оказался недоступен после выступления о единовременной поддержке всем семьям с детьми до 15 лет. На самом портале временные проблемы с доступом объяснили тестированием его устойчивости к планируемому росту обращений. Источник в ПФР рекомендовал подавать заявления на получение выплат семьям с детьми с 15 мая.

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