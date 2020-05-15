Эксперт: Дистанционное голосование позволит гражданам реализовать избирательные права

Замглавы правления «Ассоциации юристов России» Сергей Костенко, комментируя изменения в избирательном законодательстве, предусматривающие возможность голосования по почте, заявил, что у власти, граждан и юридического сообщества одна задача – дать возможность максимальному количеству граждан реализовать свои избирательные права.

«Мы понимаем, что большая часть территорий будет задействована на предстоящем едином дне голосования. Законодатель понимает, что помимо традиционных форм, давно сложившихся, необходимо давать возможность, прежде всего в интересах избирателей, воспользоваться и другими механизмами реализации своего права», – заявил Костенко, слова которого приводятся в релизе «Независимого общественного мониторинга», поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Нынешнюю ситуацию он назвал развитием трендов, которые обозначились в российской избирательной системе. «У власти, граждан и юридического сообщества одна задача – дать возможность максимальному количеству граждан реализовать свои избирательные права. Появится возможность проголосовать там, где возможность проголосовать затруднена, например, где нет интернета», – указал Костенко.

Он подчеркнул, что технологических вопросов в голосовании по почте «не было ни тогда, ни сейчас». «Голосование по почте давно и успешно применяется, например, в Германии и США. Ничего нового, мы идем в тренде мирового развития. Пандемией мы не должны ограничивать права наших граждан» – отметил эксперт.

Напомним, 13 мая Госдума во втором и третьем чтении одобрила законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.

Политолог Сергей Старовойтов, объясняя газете ВЗГЛЯД необходимость появления в России закона о дистанционном голосовании по почте и по интернету, заявил, что в условиях угрозы коронавируса люди могут бояться идти голосовать на участки из-за риска заразиться. Поэтому, по его словам, государство должно предоставить им возможность реализации избирательных прав.