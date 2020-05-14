Эксперт: В странах ЕС до половины избирателей предпочитают электронное голосование

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Украинский «Антонов» хочет стать американским

Спасение американским Boeing украинского авиапрома – большая иллюзия КиеваФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Украина уверяет, что к ее легендарному авиапредприятию «Антонов» проявляет интерес американский Boeing. В Киеве уверены – один из мировых лидеров авиастроения может вложиться в украинский авиапром и даже создать совместное предприятие по разработке нового самолета. Однако эксперты уверены – свой шанс на спасение «Антонов» потерял еще несколько лет назад. Подробности...
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Арктический форпост России создадут из региона-матрешки

Слияние двух регионов поможет сохранить самобытность северных народовФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В России вскоре может стать одним регионом меньше. Это произойдет в случае объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Если эту инициативу поддержат на референдуме жители, то в России появится огромный по площади и протяженности северный регион с гигантским экономическим потенциалом, который станет главным форпостом страны в Арктике. Подробности...
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Россия готовит принципиально новые двигатели для космических кораблей

Фото: NASA/wikimedia.org
Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что для скоростных перемещений человечества в космосе потребуется разработка двигателей, основанных на новых физических принципах. О чем идет речь, какими будут космические двигатели будущего и какие разработки на эту тему ведутся в России и в мире? Подробности...
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В начале Второй мировой Польше надо винить собственную жадность и глупость

Ужасы Второй мировой были предопределены решениями политиков, в том числе польскихФото: ТАСС
Польша вступила в исторический спор по поводу пакта Молотова – Риббентропа и истоков Второй мировой уже не только с Москвой, но и с Берлином. Виновата ли нацистская Германия в своей агрессии единолично, или же ей кто-то помог? Если вспомнить исторические факты, то окажется, что поляки приближали уничтожение своей страны и нападение Гитлера на всю Европу собственными руками. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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После пандемии мир будет принадлежать молодым и богатым

Сергей Мардан, публицист
Если и другие страны, по примеру Чили, введут «паспорта иммунитета» для тех, кто уже переболел короной и не опасен, то люди старше 65 лет фактически превратятся в отверженных. Они будут просто обречены до конца жизни сидеть под домашним арестом. Подробности...
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Мир будет поделен на постглобальные блоки

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Уже очевидно, что к созданию своих блоков-регионов приступили США и Китай. Россия попросту обречена стать центром крупного постглобального блока, поскольку ее суверенное будущее вряд ли выдержит нахождения «на заднем дворе» другой великой державы. Подробности...
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Почему англо-американцы так любят всех бомбить?

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 14 мая 1940 года, состоялась бомбардировка Роттердама – первый раз в истории, когда была разрушена значительная часть крупного города. Методикой варварских ковровых бомбардировок владели все, но использовали ее фактически только американцы и англичане. Подробности...
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              Эксперт: В странах ЕС до половины избирателей предпочитают электронное голосование

              14 мая 2020, 21:05

              Текст: Олег Исайченко

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              В условиях угрозы коронавируса люди могут бояться идти голосовать на участки из-за риска заразиться. А поэтому государство должно представить им возможность реализации избирательных прав, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Старовойтов, объясняя необходимость появления в России закона о дистанционном голосовании – по почте и по Интернету.

              «Зачем сохранять архаичные формы голосования? В мире есть много способов, которые в России пока не использовались. Мы достаточно консервативно подходили к голосованию – только на избирательных участках, с некоторыми вариациями. Но прогресс не стоит на месте, открываются новые возможности для волеизъявления», – сказал глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

              Политолог напомнил, что практика голосования по почте на прошлой неделе была узаконена в Польше, она также давно используется в США, Германии, Испании и еще в двух десятках стран, и «при этом вполне получается сохранять анонимность голосования, а подсчет голосов происходит достаточно корректно».

              «Например, многие люди давно почти не пользуются наличными. Мы доверяем свои деньги платежным системам. Но в таком случае мы можем доверять и электронному голосованию, современным технологиям. Все системы верификации, контроля, сохранения данных пользователей, применяемые в платежных системах, вполне могут быть использованы и в таком голосовании», – полагает Старовойтов.

              Собеседник подчеркнул, что в странах Евросоюза, например, в Эстонии, где используют электронное голосование, до половины избирателей предпочитают такой способ. «В России такой эксперимент состоялся на последних выборах в Мосгордуму и был признан вполне удачным», – напомнил эксперт.

              «Что главное в голосовании? Чтобы максимальное количество людей могли максимально свободно выразить свою волю. До появления коронавируса явка на выборах постепенно снижалась. Из-за нехватки времени людям было просто некогда ходить на участки. Электронные формы голосования решают эту проблему. Человек может голосовать как бы между делом, голосовать почти также легко, как он ставит лайки в социальных сетях», – считает Старовойтов.

              Особенно востребованы России новые формы голосования сегодня – на фоне пандемии, отмечает политолог. «Коронавирус полностью поменял наши пользовательские привычки. Он мешает нам вступать в непосредственные контакты с другими людьми, однако не мешает при этом вести активную социальную жизнь», – пояснил Старовойтов.

              Эксперт подчеркивает, что дистанционное голосование не отменяет привычное голосование на избирательных участках. «А если я не хочу идти на участок, если я опасаюсь за свое здоровье, то почему должен быть лишен права голосовать? Государство обязано обеспечить возможность реализовать мои права, – и право на голосование в том числе. Есть право на жизнь, на образование и на голосование в том числе», – убежден Старовойтов.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Изменения предлагается внести в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Случаи и порядок голосования в дистанционном формате и по почте будет устанавливать Центральная избирательная комиссия.

              Предложено также внести соответствующие поправки в закон о выборах депутатов Госдумы. Россияне смогут голосовать как по почте, так и дистанционно. Кроме того, Дума одобрила в третьем чтении закон о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию на выборах всех уровней в Москве в 2020-2021 годах.

              Стоит отметить, что голосовать по почте в России разрешено и сегодня, но право на его проведение было отдано на усмотрение субъектов Федерации. Ранее правом голосовать по почте, к примеру, обладали жители Петербурга, а также Свердловской, Ярославской, Мурманской областей. Такая практика до сих пор действует в Тюмени.

              Депутаты приняли в третьем чтении и другой законопроект, также связанный с выборами. Расширяется перечень статей Уголовного кодекса, осужденные по которым граждане лишаются права баллотироваться в органы власти после освобождения. Запрет коснется лиц, имеющих на день голосования неснятую и непогашенную судимость за ряд преступлений средней тяжести, а также тех, у кого еще не прошло пяти лет после погашения судимости. Запрет коснется граждан, осужденных за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, склонение к потреблению наркотиков и к самоубийству, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении двух или более лиц, и ряд других преступлений. В списке статей также – многократное нарушение закона о митингах и уничтожение либо повреждение воинских захоронений.

              В настоящее время запрещено баллотироваться только тем, кто осужден по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса.

              Решение Госдумы опирается на вердикт Конституционного суда РФ 2013 года, согласно которому федеральный законодатель вправе установить повышенные требования  к репутации лиц, занимающих публичные должности.

              Как считает Старовойтов, расширение круга лиц, не обладающих правом баллотироваться, соответствует принципам народовластия. «Демократия – это власть большинства и способность услышать меньшинство. Никто не спорит с тем, что уголовникам не место на выборных должностях. Тем более, что подобные меры не ломают никакие жизненные стратегии тех, кто лишен активного избирательного права. Им не навсегда отказано участвовать в выборах, а лишь на определенный срок. Допустим, человек совершил мошенничество, отсидел в тюрьме. Надо посмотреть, не будет ли у него рецидива», – подчеркнул собеседник.

              «Кроме того, это принципиально ничего не меняет и для абсолютного большинства избирателей. Ну, не будет какой-то осужденный по конкретным статьям представлен среди кандидатов на выборах. А что, у нас есть ярчайшие политики, бывшие осужденные, за которыми идут народные толпы? Нет. Так что это решение не мешает остальным гражданам реализовывать свое пассивное избирательное право», – подытожил политолог.


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