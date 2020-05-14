Италия захотела создать «туристический коридор» с Россией

Власти Италии прорабатывают возможность создания «туристических партнерств» для восстановления летнего туризма, в том числе правительство страны рассчитывают на установление специальных коридоров с Россией, Германией и Китаем, сообщает издание Corriere della Sera.

Газета со ссылкой на источники в правительстве пишет, что власти Италии намерены сохранить поток туристов из Германии на фоне информации о готовности Хорватии и Словении открыть границы для туристов.

Италии также необходимо поддержать туристический сектор, который занимает 13% ВВП. Россия и Китай, на которые пал выбор, в последние годы «стали важнейшим туристическим активом для Италии», передает РИА «Новости».

«Если для европейских стран Еврокомиссия вчера выпустила указания, которые предусматривают открытие границ между странами с похожими ситуациями, с другими государствами диалог будет другим», – пишет издание.

Corriere della Sera отмечает, что «туристическая ось» с Германией, Китаем и Россией может заработать уже в июне.

Ранее ФРГ решила смягчить пограничный режим на границе с Австрией, Швейцарией и Францией с 16 мая, контроль станет выборочным.