Жителей Москвы решили протестировать на «коллективный иммунитет»

В Москве проведут выборочное тестирование жителей на «коллективный иммунитет» к новому коронавирусу, участников будут выбирать случайным методом, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день по решению клинического комитета, которое одобрено мэром Москвы, мы приступаем к регулярным тестированиям жителей города на наличие иммунитета популяционного, которые позволят нам понимать, какое число на сегодняшний день людей в городе переболело, какой сформирован «коллективный иммунитет», – передает ее слова ТАСС.

По ее словам, «соответствующий дизайн» сформировали медики с участием института Габричевского и ряда федеральных институтов.

«Исследования будут проводиться во всех округах, выборка будет сформирована равномерно, в зависимости от возрастной структуры, которая присутствует в каждом округе. Люди, которым будет предложено поучаствовать в таком тестировании и проверить свое здоровье, будут определяться методом случайной выборки», – сказала Ракова.

На тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу, по ее словам, приглашены около 70 тыс. москвичей.

«Уже сегодня 70 тыс. москвичам направлены СМС-сообщения и e-mail-уведомления о том, что мы предлагаем им поучаствовать в таком эксперименте. Только эти жители Москвы, никакие другие, имеют право зайти на сайт и записаться по электронной очереди на сдачу соответствующей крови», – сказала Ракова.

Заммэра сообщила, что в 31 столичной лаборатории провели более 1,3 млн ПЦР-тестов на коронавирус нового типа.

«Москва не первый месяц борется с коронавирусной инфекцией, и с самого начала пандемии мы ставили своей задачей увеличить максимальный объем тестирований, чтобы как можно больше москвичей смогли пройти тест на коронавирус. На сегодняшний день методом ПЦР в Москве тест на коронавирус проводит 31 лаборатория, и уже сейчас мы провели более 1,3 млн тестов. У нас возможности в день проводить примерно 40-45 тыс. тестов по ПЦР-исследованиям. К ним прибавляемся новая система – 100-150 тыс. ИФА-тестов», – сказала Ракова.

Она также подчеркнула, что данные о смертности от коронавируса в Москве достоверны.

«Москва придерживается политики полной открытости, что касается всех данных о коронавирусной инфекции, мы публикуем все статистические материалы, всю аналитику, связанную с коронавирусом. С момента появления в Москве первого больного мы ежедневно фиксируем общее количество вновь выявленных инфицированных COVID-19, все случаи летальности, а также всех, кто выздоровел. Хочу сказать, что Москва, наверное, единственная, кто опубликовал данные о смертности за апрель на [портале] открытых данных сознательно и самостоятельно, чтобы эти данные могли использовать все», – сообщила Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что иммуноферментный анализ (ИФА) крови позволит довести число тестирований на коронавирус в Москве до 100 тыс., а в перспективе – до 200 тыс. в сутки. По его словам, диагностику будет применять на столичных предприятиях.