Телеканал RT запустил проект «Военкоры», в рамках которого российские военные корреспонденты поделятся личным опытом работы в горячих точках.

Первый выпуск программы называется «Забытые герои».

«Это вам за пацанов!» – слова погибшего в Сирии летчика Романа Филипова знают все. Он – Герой России. Его имя известно, но это, скорее, исключение. О большинстве таких историй мы не знаем, а журналисты не могут о них рассказать. Правильно ли, что Россия иногда с трудом признает потери в горячих точках?» – говорится в описании к программе.

Также в проекте задаются вопросами, почему герои войны остаются неизвестными, должны ли россияне иметь возможность гордиться своими героями, и как это происходит в других странах.

Российские военкоры Роман Бабаян, Александр Сладков, Семен Пегов, Ольга Курлаева вместе с писателем и бывшим военным Захаром Прилепиным попытались ответить на эти вопросы.