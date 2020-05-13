У депутата Оксаны Пушкиной подтвержден коронавирус

У зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной («Единая Россия») выявлен коронавирус, заболевание проходит бессимптомно.

«Сегодня на пленарке Вячеслав Володин сообщил о двух новых заболевших коронавирусом депутатах. Раскрою половину интриги – я одна из этих депутатов. Месяц волонтерила на передовой, объехала с проектом ОНФ #МыВместе десятки подмосковных больниц, развозила средства индивидуальной защиты, маски, антисептики для врачей, масочный режим прилежно соблюдала, но вирус все-таки подцепила», – сообщила Пушкина в Telegram.

Она написала, что переносит заболевание бессимптомно, изменения в легких минимальны, а температуры нет.

«Если бы не тест – никогда бы не подумала, что болею. Поэтому надеюсь уже совсем скоро вернуться в строй – закон о профилактике домашнего насилия сам себя не примет», – сообщила Пушкина.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил, что пять депутатов заразились коронавирусом, двое в больнице.

До этого было известно, что с коронавирусом были госпитализированы депутаты от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, а также депутат «Единой России» Светлана Максимова.