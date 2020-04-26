Заразившийся коронавирусом депутат Калашников рассказал о самочувствии

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, тест на коронавирус у которого показал положительный результат, рассказал о своем самочувствии.

«Температура все время меняется: то 38,5, то ее собьют до 37, применяют антибиотик так», – сообщил депутат в комментарии РИА «Новости».

«Врачи... Все время бригада меняется, по двое суток работают, самоотверженно очень работают врачи и медперсонал. Работают по протоколу, я чувствую, что какой-то толк будет», – отметил глава комитета нижней палаты российского парламента.

При этом пока самочувствие у депутата не изменилось. «Пока улучшения нет, но я надеюсь, что в ближайшие дни это произойдет», – добавил Калашников.

Помимо Калашникова положительный тест на коронавирус выявили у еще одного депутата от КПРФ Дмитрия Новикова. При этом КПРФ не планирует проверять всех членов партии на наличие инфекции. В партии заявили, что Калашников не присутствовал на последних заседаниях, а депутаты ранее уже сдавали тесты на коронавирус.

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