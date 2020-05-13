Мурашко назвал коронавирус опасным вариантом ранее известного вируса

Человечество уже сталкивалось с коронавирусом, однако его новая форма более коварная и заразная, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«РНК-вирус, новый коронавирус SARS 2019 года, по сути дела, это одна из вариаций, с чем мы сталкивались ранее, подобными, в частности, ближневосточный респираторный синдром, атипичная пневмония. И новый коронавирус отличается тем, что, в первую очередь, он обладает особой контагиозностью и чаще других вызывает осложнения, несмотря на то, что есть бессимптомные формы», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.

Он отметил, что при компьютерной томографии видны выраженные поражения легочной ткани без клинических симптомов и даже без температуры.

«Поэтому коварность этого вируса как раз и обуславливает его контагиозность, и распространенность накладывает отпечаток на всю систему», – добавил министр.

По его словам, на сегодня около 1,5 тыс. пациентов с коронавирусом в России находятся на аппаратах ИВЛ. При этом около 140 тыс. пациентов получают медицинскую помощь амбулаторно, в том числе почти 10 тыс. детей, передает ТАСС.

Мурашко заявил, что настолько масштабного решения проблемы, как с коронавирусом, здравоохранение еще не знало.

Он отметил, что «открытость работы в этом формате является принципиально важным элементом всей кампании по борьбе с коронавирусом».

Вместе с тем министр отметил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, «но сегодня она управляема».

По его словам, в первую очередь, это возможно благодаря шагам правительства. Также ключевыми стали создание оперативного штаба по предупреждению распространению коронавируса, координационный совет и рабочая группа Госсовета, «которая фактически позволила скоординировать губернаторам свою работу».

За последние сутки в России выявлено 10 тыс. 28 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни». Также за сутки зафиксировано 96 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 2212 человек.

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