Сенат Франции решил расследовать действия властей в период пандемии

Сенат Франции решил создать специальную комиссию для проведения парламентского расследования мер, принятых исполнительной властью республики в период борьбы с пандемией коронавируса, сообщил журнал Paris-Match.

По словам еженедельника, формируемая комиссия будет отличаться по составу от других сенатских комитетов. В нее войдут 36 сенаторов вместо 21, как это обычно принято в верхней палате французского парламента. В состав комиссии, формирование которой завершится к 20 июня, будут включены руководители партийных фракций и председатели всех тематических комиссий палаты, передает ТАСС.

Согласно информации издания, вопрос о руководителе парламентского расследования пока остается открытым. Еженедельник ожидает, что эти обязанности могут быть поручены главе сенатской комиссии по социальным вопросам Алену Милону, врачу по своей первой профессии.

Сенаторам предстоит рассмотреть главные этапы управления кризисом. Комиссия получит для этого широкие полномочия и сможет приглашать на свои заседания премьер- министра Эдуара Филиппа, глав министерств и ведомств, руководителей научного совета по изучению COVID-19, администраторов госпиталей, а также любых других лиц, показания которых она сочтет важными. Свои выводы сенаторы планируют представить в декабре 2020 года.

Напомним, в понедельник координатор стратегии выхода Франции из режима изоляции Жан Кастекс предупредил жителей страны о возможности повторной массовой изоляции. Ранее власти Франции решили оставить границы страны закрытыми после ослабления карантина.

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