Французов призвали готовиться к повторному карантину

Координатор стратегии выхода Франции из режима изоляции Жан Кастекс предупредил жителей страны о возможности повторной массовой изоляции.

«Должна быть предусмотрена чрезвычайная повторная изоляция», – передает его слова «Интерфакс».

По его словам, нужно обеспечить обратимость мер по отмене ограничений, которые начались в стране.

«В отсутствие в ближайшие сроки вакцины или лечебного решения французское население остается уязвимым перед повторением эпидемии», – заявил Кастекс.

Напомним, во Франции начали постепенную отмену ограничений. При этом сообщалось, что власти не намерены открывать национальные границы ранее 15 июня.