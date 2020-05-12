Оформление нейтрального статуса для легкоатлетов сделали платным

Международная ассоциация легкоатлетических федераций разработала регламент для нейтральных спортсменов на этот год, теперь оформление статуса стало платным для взрослых атлетов, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Согласно регламенту, за оформление нейтрального статуса атлетам старше 20 лет нужно заплатить 250 долларов, спортсменам от 18 до 20 лет оно обойдется в 100 долларов. Атлеты, которые не достигли 18 лет, могут бесплатно получить нейтральный статус, отмечено на сайте ВФЛА.

Также в сообщении пресс-службы подчеркивается, что заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от ВФЛА и Российского антидопингового агентства, в которых будет содержаться полная информация о спортсмене.

Среди основных требований – подача заявки не менее, чем за четыре недели до даты окончания приема заявок на международные соревнования, на которые спортсмен планирует получить допуск.

После того, как спортсмены получат нейтральный статус, ВФЛА должна будет выбрать из их числа десять атлетов, которые смогут участвовать в крупных международных соревнованиях в этом году.

Кроме того, при рассмотрении заявки члены бюро при необходимости могут связаться с заявителем по электронной почте или посредством конференцсвязи для получения дополнительной информации и уточнения сведений, указанных в заявлении.

Ранее World Athletics оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики на 10 млн долларов из-за допинговых нарушений. Так, ВФЛА грозило полное исключение из всемирной ассоциации.

Позже Минспорт пригласил World Athletics войти в состав группы по восстановлению ВФЛА. После чего была сформирована комиссия по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics, куда вошли представители Минспорта России, Олимпийского комитета России, Российского антидопингового агентства «РУСАДА», комиссии спортсменов ВФЛА.

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