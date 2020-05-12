Академик Румянцев объяснил низкую смертность от COVID-19 в России

Российское здравоохранение было изначально готово к эпидемии коронавируса, поэтому уровень смертности оказался столь низким. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный детский специалист-гематолог Минздрава, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева академик РАН Александр Румянцев.

Журналисты Financial Times утверждают, что количество умерших от коронавируса нового типа в России выше официальных данных на 70 %. Объяснили они это тем, что в апреле в Москве и Санкт-Петербурге умерло на 2 073 человека больше, чем в среднем за прошлые годы. Но к скончавшимся от вируса причислили только 629 россиян. Financial Times считает, что разницу стоит так же отнести на счет коронавируса.

«Такой относительно низкой смертности от коронавируса в России есть 3 объяснения. Во-первых, мы были изначально готовы к болезни, введя целый ряд мер, которые позволили уменьшить нагрузку на здравоохранение. Во-вторых, это клиники, готовые к оказанию помощи пациентам. К тому же пожилые, которые находятся в группе риска, в основном были защищены дома. И третье, самое главное, это показатель статистики», – говорит Румянцев.

Врач объясняет, что ранее было принято считать количество умерших, исходя из числа заболевших инфекцией, но с 16 апреля Всемирная организация здравоохранения дала другие рекомендации по расчету. Согласно совету, странам стоит вести популяционный показатель смертности, то есть тот, что рассчитан на количество населения. Стоит отметить, что по данному показателю, наша страна находится в пятом десятке стан по заболеваемости коронавирусом.

«Еще стоит обратить внимание на ряд других заболеваний, от которых люди также умирают. В прошлом месяце по Москве, в городе с относительно хорошей статистикой, смертность увеличилась по сравнению с прошлым годом примерно на 19 %. То есть причиной смерти пациента не всегда является COVID-19, это может быть и другое заболевание: расстройство, инфаркт, инсульт и так далее», – рассказывает Румянцев.

Показатели смертности на данный момент не соответствуют полной действительности абсолютно во всех странах, продолжает врач. Пандемия все еще не закончилась, а значит подводить итоги пока рано.

Ранее в ВОЗ заявили, что в России не замечено занижения количества летальных исходов от коронавирусной инфекции.