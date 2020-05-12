Умер писатель Константин Крылов

Писатель и публицист Константин Крылов умер в Москве в возрасте 52 лет, сообщила его жена Надежда Шалимова.

«Сегодня в 12.00 умер Константин Анатольевич Крылов», – написала Шалимова в Facebook.

В конце апреля у Крылова случился инсульт, он был госпитализирован в Боткинскую больницу, затем его перевезли в реабилитационный центр в Подмосковье. Состояние писателя оценивалось как удовлетворительное, он находился в ясном сознании, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Крылов родился в Москве 18 октября 1967 года. Окончил факультет кибернетики МИФИ и философский факультет МГУ, кафедру систематической философии.

В разные годы Крылов возглавлял журнал «Вопросы национализма», газеты «Спецназ России», «Русский марш», был главным редактором Агентства политических новостей, автором нескольких сборников, публицистических статей, рассказов и повестей. Крылов также возглавлял оргкомитет Национально-демократической партии и был идеологом умеренного русского национализма. С 2005 по 2007 год – президент Русского общественного движения, после 2007 года – президент «РОД-Россия».

Константин Крылов публиковался в Сети и в печати под псевдонимом Михаил Харитонов.