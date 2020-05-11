Предприятиям пообещали кредиты под 2% с возможностью погашения за счет государства

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости, согласно которой пострадавшие предприятия смогут получить зарплатные кредиты под 2% с возможностью погашения суммы кредита за счет государства.

«Предлагаю с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости. Воспользоваться ею смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО. Потенциально эта мера позволит поддержать 7 млн рабочих мест», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Он отметил, что объем кредита будет рассчитываться по формуле 1 МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из шести месяцев, а срок погашения – 1 апреля 2021 года.

По словам президента, кредит будет доступным для предприятий, банки при этом будут заинтересованы работать по этой программе.

«Конечная ставка для получателей кредита будет льготной – 2%. Все, что выше, субсидирует государство. Сами проценты не надо будет платить ежемесячно, они капитализируются. Кроме того, на 85% кредит будет обеспечен государственной гарантией», – сообщил Путин.

Главным же положением программы является то, что государство при определенных обстоятельствах может полностью взять на себя расходы по выплате кредита.

«Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Эти расходы возьмет на себя государство», – сказал Путин.

Он добавил, что если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему.

«Такой кредит можно будет использовать достаточно гибко, как непосредственно на выплату зарплат сотрудников, так и, например, на рефинансирование, на погашение ранее взятого беспроцентного, так называемого зарплатного кредита. Напомню, что этот инструмент поддержки занятости у нас также уже работает», – сообщил Путин.

Он потребовал, чтобы были исключены махинации вроде создания «фиктивных, так называемых «бумажных» рабочих мест или рабочих мест с зарплатами ниже МРОТ».

«И конечно, помимо кредита, предприятия должны будут софинансировать выплату зарплат за счет собственных средств», – заметил президент.

Президент в понедельник заявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней. Также он объявил о прямой помощи гражданам и о принятии нового пакета мер поддержки граждан и бизнеса.