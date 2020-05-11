МВД заявило о случаях демонстративного нарушения режима самоизоляции

Большинство россиян адекватно относятся к ограничительным мерам из-за коронавируса, однако некоторые россияне демонстративно нарушают режим самоизоляции, заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.

«Имеют место факты, когда некоторые граждане проявляют безответственность, демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим. В таких случаях наши сотрудники составляют протокол об административном правонарушении, который впоследствии рассматривается судом», – цитирует РИА «Новости» Валяева.

По его словам, все же большинство жителей страны адекватно воспринимают ограничительные меры и с пониманием относятся к работе полиции, поскольку осознают всю ответственность.

Валяев также отметил, что введенные запреты продиктованы стремлением минимизировать распространение коронавируса и сберечь жизни людей.

Ранее Валяев сообщали, что среди российский регионов, лидирующих по числу нарушений режима самоизоляции, оказались Приморский край и южные регионы.