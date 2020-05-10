В Сети появился проект «Лица Победы» для поиска фото участников ВОВ

В Сети заработал проект «Лица Победы» – единый архив фотографий времен Великой Отечественной войны со встроенным распознаванием лиц. В роли организаторов проекта выступили Mail.ru, «Одноклассники» и «ВКонтакте».

«Лица Победы» – первый в мире цифровой архив времен Великой Отечественной войны, задействовавший технологии машинного обучения. Благодаря проекту родственники участников войны смогут найти фотографии с ними и связаться с владельцами снимков. Проект станет частью всенародного исторического депозитария «Лица Победы», созданного Музеем Победы.

«Этой идеей мы загорелись давно, слыша истории от наших коллег из Бессмертного полка о фото неизвестных солдатов и попытках людей высмотреть в бесконечных фотоархивах те, на которых могут быть их родные... Глазами такое не определишь. Для этого нужна машина», – рассказала на своей странице в Facebook руководитель направления бренд-маркетинга в Mail.ru Ирина Докудовская.

По ее словам, с помощью технологии компьютерного зрения Vision компании удалось создать модель, которая успешно работает со старыми снимками и распознает на них лица. Программа учитывает все особенности архивных снимков: невысокое качество, черно-белую цветовую гамму и заломы.

«Мы уверены, что это решение и этот проект смогут помочь обогатить многие семейные архивы. Уже сегодня мы детектим множество совпадений, на большинстве из них, на наш взгляд, одни и те же люди», – отмечает Докудовская.

Ранее в ходе своего поздравления ветеранов и граждан России с Днем Победы президент страны Владимир Путин пообещал , что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне будет «широко и торжественно» отмечено в России.

Путин заявил, что «мы обязательно широко и торжественно отметим юбилейную дату, сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу».

Он указал, что «будет наш главный парад на Красной площади и народный марш «Бессмертного полка» – марш нашей благодарной памяти и неразрывной кровной живой связи между поколениями».