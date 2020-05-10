Врач призвала москвичей остаться дома 12 мая

Врач-терапевт Лариса Алексеева призвала москвичей оставаться дома 12 мая из-за ожидаемого резкого изменения погоды с жары на холод.

Алексеева посоветовала 12 мая не выходить из дома, если есть такая возможность, так как в масках будет жарко, а появляться без них в общественном транспорте нельзя, передает «Вечерняя Москва».

«В маске, перчатках человек вспотеет, лучше соблюдать режим самоизоляции. Если вы здоровы, обливайтесь водой, опрыскивайте себя из пульверизатора. Просто лезть под холодную воду нельзя, поскольку это опасно из-за высокой вирусной нагрузки. Самоизоляция нас спасет от перепадов температуры», – пояснила врач.

В то же время она отметила, что в ситуации режима самоизоляции «беспокоиться особенно не о чем».

«Мы не выходим на улицу, изменение атмосферы для нас не имеет особого значения, потому что магнитные бури влияют на нас, когда мы находимся на улице. В квартире у нас у каждого свой микроклимат, мы к нему привыкли», – отметила она.

Врач также рекомендовала аллергикам в период резких изменений погоды помнить основные правила: закрывать окна, чаще проводить влажную уборку, при этом проветривать жилище следует при безветренной погоде, желательно рано утром.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в Москве в середине следующей недели. Так, 12 мая теплые воздушные массы сначала принесут практически летнюю погоду, температура поднимется до +26 градусов, но уже во второй половине дня придет холодный воздух с севера.

На следующий день дневная температура составит +9...+14 градусов. При этом и в следующие дни показатели будут ниже климатической нормы на четыре-пять градусов.

Ранее россиян предупредили об аномально жарком лете.

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