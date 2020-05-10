МВД отказалось от идеи ужесточать ответственность за побои

Ужесточение административной ответственности по статье КоАП «Побои» признано нецелесообразным, сообщили в пресс-центре МВД.

МВД пояснило такое решение тем, что возникает «несоразмерность административной ответственности и уголовной», передает ТАСС.

Соответствующая статья КоАП предусматривает штраф в 5 тыс. – 30 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов. А статья «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» УК в качестве одного из вариантов наказания допускает штраф до 40 тыс. рублей.

Кроме того, в МВД заявили, что декриминализация побоев и их перевод в «разряд административных правонарушений позволил высветить значительное число латентных деяний». Такие меры «положительно повлияли на профилактику тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве».

Также МВД обратило внимание на то, что неотвратимость наказания обеспечивается отнесением побоев к числу деяний, ответственность за которые наступает без учета «пожеланий» пострадавшего.

МВД сообщило, что «согласно статистическим данным, роста правонарушений, совершенных в семейно-бытовой сфере, не наблюдается». По итогам первого квартала их число сократилось на 13%, а удельный вес в общей массе правонарушений составил 1,4%. В марте зарегистрировано свыше 13 тыс. таких правонарушений. Это на 6,5% меньше, чем в марте 2019 года. В апреле – 7,7 тыс., то есть на 23,4% меньше, чем в апреле 2019 года.

В конце апреля МВД заявило о снижении числа семейно-бытовых конфликтов.