В Москве ожидается облачность с прояснениями, сообщают синоптики.

Днем в Москве будет от 16 до 18 градусов тепла, ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 6 градусов. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит около 742 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье дневная температура будет колебаться от 14 до 19 градусов тепла, ночная – от плюс 3 до плюс 8.