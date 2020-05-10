Захарова отреагировала на осквернение пьедестала памятника Коневу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала осквернение в Праге пьедестала, на котором стоял демонтированный местными властями памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

По словам Захаровой, такой поступок, совершенный в День Победы, «характеризует тех, кто устроил подобное». Официальный представитель МИДа подчеркнула, что 9 мая – «священный для миллионов людей день», передает ТАСС.

Напомним, на пьедестал поставили унитаз. Представитель чешской полиции Ян Данек сообщил, что ведется расследование.

В начале апреля в шестом районе Праги демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. В связи с этим министр обороны России Сергей Шойгу просил главу СК России Александра Бастрыкина наказать пражских чиновников.

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