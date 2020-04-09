МИД назвал доклад ОЗХО по Сирии политическим заказом

Доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по химатакам в Сирии в марте 2017 года составлен по заказу и при политическом давлении стран Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Основной вывод этого документа, а он, очевидно, был сверстан по заказу и может быть при политическом давлении стран Запада, сводится к следующему тезису: «Есть разумные основания полагать» – это цитата – «что во всех трех случаях имело место применение химического оружия сирийской правительственной авиацией, а соответствующие приказы поступали непосредственно от командования ВВС Сирии». Вот это «есть разумные основания полагать» в документе международной организации, которая проводила работу на протяжении нескольких лет, видеть просто дико», – передает слова Захаровой РИА «Новости».

Она задалась вопросам, чем занимались в ОЗХО, если теперь говорят, что у них есть «разумные основания полагать».

«В этих вопросах не может быть половинчатости, если вы выпускаете доклад, а если вы что-то утверждаете, вы должны предоставить факты», – отметила она.

Захарова добавила, что доклад ОЗХО составлен с нарушением принципов ведения расследований по конвенции о запрещении химического оружия.

«Трудно было ожидать иного от структуры, которая была навязана узким кругом заинтересованных государств сугубо технической по своей природе и предназначению ОЗХО. Они добились создания группы по расследованию вопреки основополагающим положениям профильной конвенции о запрещении химического оружия и общепризнанным нормам международного права. Так называемые полномочия этой группы вторгаются в сферу исключительных прерогатив Совбеза ООН», – заявила Захарова.

Она напомнила, что в КЗХО, в частности, подчеркивается необходимость обязательного выезда экспертов на место инцидента, чего сделано не было.

В среду группа по расследованию и идентификации ОЗХО заявила, что сирийские войска применили отравляющие вещества в марте 2017 года в провинции Хомс.

МИД Сирии заявил, что считает доклад ОЗХО о якобы использовании сирийскими войсками химического оружия в 2017 году сфабрикованным. В постпредстве России также заявили, что доклад не вызывает доверия и составлен с изъянами.