Россия нашла изъяны в докладе ОЗХО по инцидентам с химоружием в Сирии

Доклад Группы по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) относительно якобы применения сирийскими войсками химоружия в Аль-Латамне в марте 2017 года не вызывает доверия, он составлен с изъянами, заявили в постпредстве России при ОЗХО.

Документ «составлен со всеми изъянами, присущими работе другой спецмиссии ОЗХО – Миссии по установлению фактов (МУФС)», передает ТАСС заявление постпредства.

Выводы сделаны исключительно на основе дистанционного расследования, выезд на место происшествия не осуществлялся. Доклад базируется на заключениях экспертов МУФС, сформулированных с грубым нарушением базового принципа работы ОЗХО – последовательности действий при сборе и сохранении вещественных доказательств, указывает постпредство.

«Наработки «атрибуторов» как минимум не вызывают к себе доверия, не говоря уже о большем», – говорится в заявлении.

Ранее группа по расследованию и идентификации ОЗХО заявила, что ответственность за боевое применение отравляющих веществ в марте 2017 года в провинции Хомс лежит на сирийских властях.