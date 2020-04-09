Россия направила в Саудовскую Аравию первую партию пшеницы

Через семь месяцев после получения разрешения на поставку пшеницы Россия направила в Саудовскую Аравию первую партию объемом 60 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«Россия отправила первую партию зерна объемом более 60 тыс. тонн в Саудовскую Аравию. Предварительно партия была исследована подведомственными Россельхознадзору учреждением на соответствие требованиям страны-импортера», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Указывается, что ведомство работало над смягчением требований для российского зерна в Саудовской Аравии несколько лет.

«В рамках этой работы были проведены многочисленные переговоры, двусторонние визиты компетентных ведомств, направлялись пробные партии российского зерна», – сообщили в Россельхознадзоре.

В августе ведомство заявило, что производители пшеницы из России получили разрешение на поставки продукции в Саудовскую Аравию.