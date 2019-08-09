Россия получила разрешение на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию

Производители пшеницы из России получили разрешение на поставки продукции в Саудовскую Аравию, сообщил официальный представитель Россельхознадзора.

«В Россельхознадзор поступило официальное подтверждение от компетентного ведомства Саудовской Аравии о смягчении требований к импортируемой пшенице. Это хорошая новость для наших аграриев», – пояснил представитель ведомства, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Бангладеш планирует закупить у России 100 тыс. тонн пшеницы.