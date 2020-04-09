Белоруссия попросила Россию снизить цену на газ

Минск поднял вопрос о снижении цены на российский газ для Белоруссии на 2020 год, заявил глава белорусского минэнерго Виктор Каранкевич.

Он заявил, что сейчас ярко видна динамика снижения мировых цен на энергоресурсы, в том числе на газ. «В данных обстоятельствах белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», – передает его слова РИА «Новости».

Каранкевич также сообщил, что Минск предлагает России покупать у нее определенные объемы газа на биржевых площадках по конкурентным ценам.

«В качестве одного из механизмов пересмотра предложена возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам», – сказал он, добавив, что условия реализации этого механизма станут предметом переговоров с Москвой.

В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Россия хочет почти на 20% повысить стоимость газа для Белоруссии в 2020 году – со 127 долларов до 152 долларов. Позже стороны договорились сохранить цену на уровне 127 долларов, однако Лукашенко заявил, что в нынешних условиях цена должна составлять 40-45 долларов.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что ценовая война в Европе заставляет Газпром идти на серьезные уступки. В частности, цена на газ для Болгарии снижена на 40%.

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