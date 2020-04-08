Роспотребнадзор высказался против повсеместных жестких ограничений из-за коронавируса

Жестко ограничивать или приостанавливать всю работу в каком-либо субъекте России из-за коронавируса оснований нет, ситуация везде разная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Решения должны приниматься в соответствии с эпидемической ситуацией, с развитием этой эпидемической ситуации и в интересах экономики Российской Федерации в том числе. Но в первую очередь забота о здоровье каждого гражданина должна быть основным, влияющим на все управленческие решения, фактором», – передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что в России нет повторных случаев заражения, а также сообщила, что скоро будут зарегистрированы тест-системы на выявление антител к коронавирусу.

«Мы надеемся, что в пятницу она будет зарегистрирована, у нас для этого есть все основания», – сказала она.

Ранее в среду президент Владимир Путин заявил, что нельзя останавливать экономику и работу системообразующих предприятий страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.