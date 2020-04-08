В Кремле самоизоляцию сочли верным решением

На совещании у президента Владимира Путина по коронавирусу доминировало мнение о том, что введение режима самоизоляции было единственно правильным решением, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вчера не было цели принять решение. Вчера именно был разговор, чтобы понять рекомендации медиков, понять возможности по профилактике, по предупреждению распространения и обменяться мнениями относительно возможных траекторий развития динамики. Пока точка зрения, которая вчера доминировала, это единственно правильное решение – режим самоизоляции, столь необходимый для того, чтобы разорвать цепочки распространения коронавируса», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он добавил, что эффект от режима самоизоляции в России будет понятен во второй половине следующей недели.

«Как и когда выходить (из режима самоизоляции) – предстоит еще принять это решение в зависимости от развития ситуации. Все (участники совещания у президента Владимира Путина) также говорили, что будет понятно где-то на следующей неделе, в конце следующей недели, какой эффект от того режима, в котором мы пребываем сейчас», – сказал Песков.

«Мы имеем возможность исходить из опыта других стран – и Европы, и Азии, и США, и уже отталкиваясь от этого, принимать решения», – добавил он.

По словам Пескова, власти обращают внимание на случаи отправки работников в неоплачиваемые отпуска на время нерабочего периода в связи с пандемией коронавируса.

«Это вопрос к правительству, это вопрос к штабу. Безусловно, эта ситуация является объектом постоянного мониторинга штаба, правительства, и, конечно же, на это обращают внимание», – сообщил Песков на просьбу прокомментировать случаи отправки работников в неоплачиваемые отпуска в целом ряде компаний.

Его также спросили, будут ли вводиться дополнительные меры по выявлению подобных нарушений и можно ли в нынешних условиях закрыть глаза на такие действия бизнеса. Представитель Кремля посоветовал обратиться с этим вопросом в кабмин.



«Будут ли какие-то меры приниматься и какие могут приниматься меры – это я вас перенаправляю туда, в правительство», – сказал Песков.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

За сутки в России выявили 1 тыс. 175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах, общее число заболевших в стране достигло 8 тыс. 672.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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