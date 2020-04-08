Трансплантолог Каабак дал прогноз по пандемии коронавируса

Врач-трансплантолог Михаил Каабак выразил мнение, что хорошим иммунитетом против коронавируса могут обладать до 80% человечества, так как люди в состоянии вырабатывать иммунитет против патогенов, к которым относится и коронавирус.

«Технологический уровень нашей цивилизации не позволяет пока в обозримые сроки подобрать эффективное лечение или сделать хорошую вакцину [от коронавируса]. Пандемия стихнет сама. К сожалению, без нашего участия. Как показывает опыт Китая, эпидемия пошла на спад спустя два-три месяца после ее начала. Мы, человеческие существа, в состоянии вырабатывать иммунитет против патогенов, к которым относится и коронавирус. Именно благодаря этому эпидемия пойдет на спад», – заявил Каабак в интервью RT.

«Из хороших новостей, касающихся технологических возможностей нашей цивилизации, можно упомянуть анонс появления анализа на антитела против коронавируса. Наши власти обещают, что этот анализ будет доступен в середине апреля. Сегодня проводятся тесты на РНК: берутся соскобы из носоглотки и ротоглотки и потом смотрят в этих полученных образцах тканей РНК коронавируса. Эти анализы показывают, что у человека есть коронавирус. Но они не показывают действие иммунитета. Именно этим и важен анализ на антитела», – отметил врач.

«Я думаю, что к тому времени, как этот тест станет доступным, выяснится, что 80% населения имеет хороший иммунитет против коронавируса и можно этим 80% не опасаться заражения. Тогда потихонечку жизнь начнет возвращаться в нормальное русло», – считает Каабак.

Он также выразил мнение, что в перспективе «каждый должен переболеть коронавирусом». «Такова единственная история течения этого заболевания», – считает врач.

При этом он подчеркнул, что важно «замедлить распространение эпидемии с помощью карантинных мероприятий: пока не станет понятно, что число выздоравливающих, то есть освобождающих койки, превышает число заболевших и ситуация под контролем».

«Если не ограничивать перемещение людей, то заражение может развиваться взрывным образом. Пациентов будет настолько много, что многие погибнут, потому что не получат доступ к медицине», – предупредил доктор.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемию коронавируса в России пока удается сдерживать от взрывного роста. Роспотребнадзор также запланировал популяционное исследование россиян на иммунитет к коронавирусу.

Напомним, вакцина, разработанная Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток ФМБА, вошла в список перспективных вакцин ВОЗ. Кроме того, ФМБА разработало схему лечения при тяжелой формы коронавирусной пневмонии.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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