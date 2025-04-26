Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.0 комментариев
Хинштейн заявил о новых ударах ВСУ по Горнальскому монастырю
ВСУ продолжили наносить удары по освобожденному Горнальскому монастырю
ВСУ вновь атаковали Горнальский монастырь в Курской области после его освобождения российскими военными, несмотря на возвращение контроля над объектом, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По словам Хинштейна, нанесение ударов по Горнальскому монастырю продолжается, передает РИА «Новости».
Он отметил, что монастырь находится под контролем российских военных, но противник продолжает наносить удары. Хинштейн также заявил, что монастырь будут восстанавливать.
Напомним, российские военные ликвидировали группировку Вооруженных сил Украины, находившуюся в Горнальском мужском монастыре Курской области.
Минобороны России опубликовало видеокадры из освобожденного населенного пункта Горналь.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.