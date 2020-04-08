Трамп пообещал Великобритании 200 аппаратов ИВЛ

Соединенные Штаты отправят в Великобританию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил глава американской администрации Дональд Трамп.

«Мы можем также помогать другим странам, которые отчаянно нуждаются в аппаратах ИВЛ. [Представители] Великобритании сегодня (в среду) звонили и интересовались, возможно ли получить 200 аппаратов. Мы работаем над этим. Они нуждаются в аппаратах», – приводит слова Трампа ТАСС.

По данным Минздрава Великобритании, к 7 апреля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Соединенном Королевстве достигло 55,2 тыс., умерли 6 159 человек. Число жертв за сутки увеличилось на 786, что стало новым антирекордом.

В воскресенье премьер-министра Соединенного Королевства госпитализировали в больницу с кашлем и высокой температурой. Позднее появились сведения о подключении премьера Великобритании к ИВЛ. При этом на Даунинг-стрит заверили, что Джонсон продолжает возглавлять правительство и находится на связи с кабинетом министров.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



В понедельник премьера после ухудшения состояния перевели в интенсивную терапию, а в британском правительстве назвали преемника на случай недееспособности Джонсона.

Напомним, 23 марта Джонсон объявил о введении в Великобритании карантина. 27 марта глава британского правительства сообщил, что заразился коронавирусом. 29 марта премьер-министр Соединенного Королевства предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом.

Эксперты отмечают, что тяжело заболевший Джонсон недооценил угрозу коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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