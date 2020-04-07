Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent

Управление энергетической информации минэнерго (EIA) США понизило прогноз средней цены нефти марки Brent на 2020 год до 33,04 доллара вместо 43,3 доллара, в 2021 году ожидается цена в 45,62 доллара вместо 55,36 доллара, следует из данных краткосрочного прогноза EIA.

Прогноз цены на нефть марки WTI на 2020 год понижен до 29,34 доллара за баррель вместо 38,19 доллара, на 2021 год – до 41,12 доллара с 50,36 доллара, передает РИА «Новости».

Ведомство отмечает, что в марте средняя цена нефти Brent составила 32 доллара за баррель, это ниже среднего значения в феврале на 24 доллара. Это самое низкое значение с января 2016 года.

«EIA ожидает, что цены в среднем составят 23 доллара за баррель во втором квартале 2020 года, а затем вырастут до 30 долларов за баррель во второй половине года», – говорится в релизе минэнерго США.

Отметим, что утром во вторник цены на нефть росли в ожидании встречи ОПЕК+.

Источник в ОПЕК заявил, что сделка о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ зависит от объемов, которые другие производители, такие как США, Канада и Бразилия, готовы сократить.