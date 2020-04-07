Россияне вдвое сократили расходы во время нерабочей недели

Расходы россиян во время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля, сократились почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей, отмечается в исследовании холдинга «Ромир».

«На 14-й неделе объем повседневных расходов типичной российской семьи сократился почти в два раза и достиг отметки в 3 376 рублей. С 30 марта по 5 апреля среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 3 068 рублей меньше, чем неделей ранее. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались ниже на 904 рубля или на 21,1%», – говорится в исследовании, передает РИА «Новости».

Директор по работе с клиентами «Ромира» Ксения Пайзанская отметила, что с 30 марта по 5 апреля доля людей, совершающих покупки товаров повседневного спроса, снизилась на 10 процентных пунктов по сравнению с предыдущей неделей.

«По мнению специалистов, это говорит либо о достаточно четком соблюдении режима самоизоляции в стране, либо о совершенных ранее значительных закупках впрок. В любом случае, это негативно сказалось на динамике продаж ритейлеров. По нашим оценкам, динамика может снижаться и в дальнейшем», – добавила Пайзанская.

Напомним, ранее президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. Кроме того, глава государства отметил, что пик эпидемии по коронавирусу еще не пройден.

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