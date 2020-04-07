Верховный суд Австралии освободил осужденного за педофилию кардинала Пелла

Верховный суд Австралии удовлетворил апелляцию кардинала Пелла, осужденного в марте 2019 года за насильственные действия в отношении детей, и освободил его из-под стражи, сообщается в решении суда.

«Верховный суд Австралии единогласно удовлетворил апелляцию <…> и постановил, что все решения [по делу] должны быть отменены, а вместо вынесенного обвинительного приговора должен быть вынесен оправдательный приговор», – приводит текст решения суда ТАСС.

В своей резолюции Верховный суд Австралии отметил, что после рассмотрения всех документов и доказательств по делу «остались разумные сомнения в том, что преступление было совершено», а вина кардинала не была бесспорно доказана. Также судьи указали на то, что в ходе процесса сторона обвинения не смогла объяснить ряд противоречий в показаниях свидетелей, что должно было трактоваться в пользу обвиняемого.

После вынесения решения Верховного суда 78-летний Пелл должен быть немедленно освобожден из тюрьмы Бароуэн, где он содержался под стражей с момента вынесения обвинительного приговора городским судом Мельбурна в марте 2019 года.

Апелляция, поданная в январе текущего года в Верховный суд Австралии, была последней возможностью для пересмотра приговора, вынесенного кардиналу, в соответствии с которым Пелл должен был провести в заключении шесть лет с возможностью выйти досрочно не ранее чем через три года и восемь месяцев. В своем обращении в Верховный суд адвокаты кардинала просили отменить обвинительный приговор поскольку «есть обоснованные сомнения в том, что у их клиента была возможность совершить преступления», в которых он был признан виновным.

В феврале 2019 года префекта ватиканского секретариата по экономическим вопросам Джорджа Пелла признали в Австралии виновным в растлении мальчиков из церковного хора. После оглашения вердикта присяжных Святой престол заявил о том, что Пелл отстранен от занимаемой должности.