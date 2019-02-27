Ватиканский префект арестован за растление детей

В Австралии арестован префект ватиканского секретариата по экономическим вопросам Джордж Пелл, признанный виновным в растлении мальчиков из церковного хора.

Такое решение вынес Мельбурнский суд, сообщает Deutsche Welle. Этот священнослужитель стал в итоге самым высокопоставленным в мире из католиков, официально обвиненных в педофилии. Австралийские законы предусматривают за это до 50 лет лишения свободы. Приговор будет вынесен 13 марта.

С 2001 года Пелл был сиднейским архиепископом. Через 10 лет он был призван Папой в Рим и занял должность префекта. В 2015 году его обвинили в сокрытии случаев педофилии в католической церкви, а в июне 2017 года – уже непосредственно в сексуальном насилии над двумя мальчиками 12 и 13 лет из церковного хора.

Ранее Папа Франциск призвал после четырехдневного ватиканского собора к искоренению педофилии в католической церкви. Церковь должна превратить борьбу с педофилией среди священников в возможность для очищения, отметил он.