США внесли «Русское имперское движение» в список террористических организаций

Власти Соединенных Штатов внесли в список террористических националистическую организацию «Русское имперское движение». Об этом сообщил координатор госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс.

«Сегодня Госдепартамент внес «Русское имперское движение» <...> в список международных террористических организаций», – сообщает Сейлс, передает ТАСС.

В список также попали три лидера организации: Станислав Воробьев, Денис Гариев и Николай Трущалов.

По мнению Сейлса, этот шаг госдепа является «беспрецедентным», поскольку впервые в список террористических вносится иностранная расистская группировка, проповедующая идеологию «превосходства белой расы», передает РИА «Новости».

«РИД – это террористическая группировка, которая предоставляет военизированные тренировки неонацистам и сторонникам «превосходства белых». Группировка играет важную роль в призывах к европейским и американским единомышленникам объединиться против предполагаемых врагов», – заявил Сейлс.

По словам координатора, у группировки есть два тренировочных лагеря в Санкт-Петербурге и «кровь невинных людей на руках». Так, по его словам, двое граждан Швеции, которые якобы проходили тренировки в лагере РИД в 2016 году, позже устраивали теракты в Швеции против мигрантов. Сейчас их ждет суд.

По заявлению Сейлса, США будут вносить в список террористов все группировки, которые угрожают их интересам и интересам их союзников.